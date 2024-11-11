Батурина отказал «Реалу». «Барсе», «МЮ» и «Атлетико» хавбек «Динамо» Загреб тоже интересен, его оценивают в 20-25 млн евро
Мартин Батурина отказался переходить в «Реал».
Как сообщает журналист Патрик Бергер, мадридский клуб предлагал полузащитнику «Динамо» Загреб и сборной Хорватии контракт на 5 лет – при этом на первые 2 года «Реал» планировал отдать Батурину в аренду в один из клубов Ла Лиги.
21-летний хорват отклонил предложение, поскольку хочет закрепиться в основе топ-клуба уже следующим летом.
Отмечается, что Батурина планирует покинуть загребское «Динамо» по окончании нынешнего сезона и считает идеальным вариантом для продолжения карьеры Бундеслигу.
Интерес к полузащитнику также проявляют «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» – ожидается, что стоимость трансфера составит 20-25 миллионов евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
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