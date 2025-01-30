«Динамо» Загреб обыграло «Милан» – 2:1. Батурина, Пьяца и Пулишич забили, Муса был удален

«Милан» уступил «Динамо» Загреб в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Мартин Батурина открыл счет на 19-й минуте. Юнус Муса был удален на 39-й минуте. Кристиан Пулишич сравнял счет на 53-й минуте. Марко Пьяца забил на 60-й минуте.

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