«Динамо» Загреб обыграло «Милан» – 2:1. Батурина, Пьяца и Пулишич забили, Муса был удален
«Милан» уступил «Динамо» Загреб в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Мартин Батурина открыл счет на 19-й минуте. Юнус Муса был удален на 39-й минуте. Кристиан Пулишич сравнял счет на 53-й минуте. Марко Пьяца забил на 60-й минуте.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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