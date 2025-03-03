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  • 39-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи с Францией. Гвардиол, Ковачич, Влашич, Пашалич, Перишич – в списке
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39-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи с Францией. Гвардиол, Ковачич, Влашич, Пашалич, Перишич – в списке

Сборная Хорватии огласила состав на мартовские матчи.

Команда Златко Далича проведет две встречи со сборной Франции в рамках 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта. 

Состав Хорватии на эти матчи:

Вратари: Доминик ЛиваковичФенербахче»), Ивица ИвушичПафос»), Доминик Котарски (ПАОК). 

Защитники: Йошко Гвардиол («Ман Сити»), Йосип ЮрановичУнион»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Борна Соса («Торино»), Йосип ШуталоАякс»), Йосип СтанишичБавария»), Марин ПонграчичФиорентина»). 

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео КовачичМан Сити»), Марио ПашаличАталанта»), Никола ВлашичТорино»), Лука СучичРеал Сосьедад»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Кристиян ЯкичАугсбург»), Петар Сучич («Динамо» Загреб), Никола МороБолонья»), Тони ФрукРиека»). 

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей КрамаричХоффенхайм»), Анте БудимирОсасуна»), Франьо ИвановичЮнион»).  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Хорватского футбольного союза
logoФенербахче
logoДоминик Ливакович
logoПафос
logoДоминик Котарски
logoИвица Ивушич
logoПАОК
logoЙошко Гвардиол
logoУнион Берлин
logoЙосип Юранович
logoАякс
logoБорна Соса
logoДуе Чалета-Цар
logoЙосип Шутало
logoБавария
logoФиорентина
logoЙосип Станишич
logoМарин Понграчич
logoМанчестер Сити
logoЛука Модрич
logoАталанта
logoМатео Ковачич
logoМарио Пашалич
logoРеал Сосьедад
logoНикола Влашич
logoТорино
logoЛука Сучич
logoМартин Батурина
logoДинамо Загреб
logoАугсбург
logoКристиян Якич
logoПетар Сучич
logoБолонья
logoНикола Моро
logoРиека
logoТони Фрук
logoПСВ
logoХоффенхайм
logoИван Перишич
logoАндрей Крамарич
logoАнте Будимир
logoОсасуна
logoЮнион
Франьо Иванович
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