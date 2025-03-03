39-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи с Францией. Гвардиол, Ковачич, Влашич, Пашалич, Перишич – в списке
Команда Златко Далича проведет две встречи со сборной Франции в рамках 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта.
Состав Хорватии на эти матчи:
Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Доминик Котарски (ПАОК).
Защитники: Йошко Гвардиол («Ман Сити»), Йосип Юранович («Унион»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Борна Соса («Торино»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Ман Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Динамо» Загреб), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Франьо Иванович («Юнион»).
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