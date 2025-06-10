Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара

Футболисты и тренеры сборной Узбекистана получили подарки за выход на ЧМ-2026.

Команда впервые вышла на чемпионат мира по футболу. Это произошло 5 июня.

Сегодня Узбекистан на своем поле разгромил Катар (3:0) в заключительном туре квалификации. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

Сразу после игры к полю выкатили автомобили BYD. Подарить их игрокам и членам тренерского штаба распорядился президент страны Шавкат Мирзиеев. Также глава государства подписал указ о присвоении группе футболистов и тренеров почетных званий, награждении орденами и медалями.

После финального свистка игроки сборной Узбекистана были награждены медалями, а также получили по автомобилю – они ждали футболистов прямо рядом с полем.

Полная запись матча с комментарием Григория Твалтвадзе

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ: «Блестящий результат будет золотыми буквами вписан в летопись национального спорта»