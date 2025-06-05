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Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ: «Блестящий результат будет золотыми буквами вписан в летопись национального спорта»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ.

В 9-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и обеспечила себе место в топ-2 группы А – зоне прямого выхода на турнир. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч. Узбекистан сыграет на чемпионате мира впервые в истории.

«Дорогие мои сыновья! Вы продемонстрировали истинное мужество и стойкость в отборочных матчах с участием сильнейших команд Азии и впервые в истории нашей Родины завоевали путевку на чемпионат мира, искренне, от всей души поздравляю вас с этой в полном смысле слова большой победой.

О таком блестящем результате, который, несомненно, золотыми буквами будет вписан в летопись национального спорта, мечтали миллионы поклонников футбола нашей страны, весь наш народ. И вы превратили эту мечту в реальность своим профессионализмом, знаниями, опытом, мастерством и самое важное – непоколебимой волей и верой в победу, что достойно высокого признания. В этот радостный вечер, счастливый победный час весь многонациональный народ Узбекистана по праву гордится вами.

Несмотря на то, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы, разного давления на нашу сборную, вы набрали необходимое количество очков и еще раз на деле доказали, на какие высокие достижения способна смелая и решительная молодежь Нового Узбекистана.

Ваше достойное участие в столь ответственном турнире чрезвычайно ценно для нас и как еще один большой практический результат огромного внимания, уделяемого в последние годы в стране спорту, в том числе самому массовому – футболу. Уверен, что эта историческая победа еще сильнее сплотит наш народ на пути к благородным целям, станет источником вдохновения и примером для тысяч наших молодых людей, послужит дальнейшему укреплению международного авторитета Нового Узбекистана.

Верю, что, зарядившись энергией и духом славной победы, глубоко осознав высокую честь стать первыми и единственными представителями не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде, вы проявите на его футбольных полях еще большую самоотверженность.

В этот праздничный день от себя лично и от имени всего нашего народа горячо поздравляю и выражаю искреннюю признательность вашим заботливым, требовательным и всегда поддерживающим вас наставникам, всем членам нашей национальной сборной, вашим родителям, непрестанно возносящим молитвы, мечтая о счастье и успехах для вас, ваших братьев, сестер и близких.

Поздравляю всех с этой незабываемой исторической победой – настоящим подарком нашему народу в священные дни Курбан хайита. Продолжайте свой победный путь, дорогие мои дети!» – сказал Мирзиеев.

Слезы счастья Узбекистана! Первые эмоции после выхода на ЧМ

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт президента Узбекистана Шавката Мирзиеева
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