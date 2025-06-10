Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Эльдор Шомуродов отличился за сборную Узбекистана.

29-летний нападающий забил второй мяч команды в матче против Катара (3:0). Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали игру, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

Шомуродов принял мяч у чужой штрафной после заброса Жамшида Искандерова и пробил мимо вратаря соперника.

Форвард «Ромы» провел 15 матчей за сборную Узбекистана в отборе ЧМ-2026, на его счету по пять голов и ассистов.

Полная запись матча с комментарием Григория Твалтвадзе