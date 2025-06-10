Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
Эльдор Шомуродов отличился за сборную Узбекистана.
29-летний нападающий забил второй мяч команды в матче против Катара (3:0). Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали игру, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.
Шомуродов принял мяч у чужой штрафной после заброса Жамшида Искандерова и пробил мимо вратаря соперника.
Форвард «Ромы» провел 15 матчей за сборную Узбекистана в отборе ЧМ-2026, на его счету по пять голов и ассистов.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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