Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
Игорь Сергеев отличился против Катара вскоре после выхода на поле.
Узбекистан разгромил соперника в 10-м туре отбора на ЧМ-2026 (3:0), Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.
Третий мяч команды забил нападающий Игорь Сергеев, он отличился всего через 15 секунд после замены. Футболист появился на поле, когда на табло было 90:48, и уже на 91:03 забил первым же касанием в матче.
Это второй гол Сергеева за сборную Узбекистана в трех матчах отбора на ЧМ-2026. Он выступает за национальную команду с 2013 года.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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