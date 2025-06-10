Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча

Игорь Сергеев отличился против Катара вскоре после выхода на поле.

Узбекистан разгромил соперника в 10-м туре отбора на ЧМ-2026 (3:0), Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

Третий мяч команды забил нападающий Игорь Сергеев, он отличился всего через 15 секунд после замены. Футболист появился на поле, когда на табло было 90:48, и уже на 91:03 забил первым же касанием в матче.

Это второй гол Сергеева за сборную Узбекистана в трех матчах отбора на ЧМ-2026. Он выступает за национальную команду с 2013 года.