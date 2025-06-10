Узбекистан разгромил Катар в отборе на ЧМ-2026 – это первая крупная победа команды за 13 матчей
Узбекистан крупно обыграл Катар в квалификации ЧМ-2026 (3:0).
Команда Тимура Кападзе разгромила соперника со счетом 3:0, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч, комментировали Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.
На 28-й минуте открыл счет Азизбек Тургунбоев, на 86-й Эльдор Шомуродов удвоил преимущество хозяев. На 2-й добавленной минуте Игорь Сергеев довел счет до разгромного.
Это первая крупная победа команды за 13 матчей – в прошлый раз такое случилось 26 марта 2024-го, тогда с тем же счетом обыграли Гонконг. Команда Тимура Кападзе досрочно вышла на ЧМ-2026 и возглавит таблицу группы А в случае поражения Ирана от КНДР, в остальных случаях узбекистанцы финишируют вторыми, оторвавшись от ОАЭ на шесть очков.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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