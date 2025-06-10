Комличенко о пиве после матчей: «Одну-две банки «вкрутил» – снимает усталость, помогает разгрузиться психологически. В Чехии и в раздевалке было, и в автобусе стоял холодильник»

Николай Комличенко высказался о пользе пива после матчей.

«У нас могут негативно отреагировать, если футболист позволит себе пиво. А в Чехии (Комличенко играл за «Слован» и «Млада-Болеслав» – Спортс’‘) и в раздевалке пиво было, и в автобусе стоял холодильник. После игры, когда отбегал 90 минут, это очень помогает.

Но, опять же, есть культура – никто не ужирался. Одну-две банки «вкрутил» – это снимает усталость, помогает разгрузиться психологически.

Плюс есть углеводное окно после игры, которое нужно заполнить. Кто-то ест бургеры, кто-то – мясо в тортилье. Кто-то пьет колу, кто-то – пиво, это же выбор игрока, нормальная история.

Пива можно себе позволить немного, все должно быть в меру, и то если отыграл весь матч. А как иначе? Сидел на скамейке, вышел на 10 минут – и пить? Так нельзя», – сказал нападающий «Локомотива ».