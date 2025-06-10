Николай Комличенко: «Вкусно – и точка» лучше «Мака» точно. У нас мясо вкуснее, у них – шляпа»
Николай Комличенко считает, что «Макдоналдс» уступает российскому фаст-фуду.
«Были недавно в ОАЭ, там зашел за двойным чизбургером – вот его не хватает.
А в остальном «Вкусно – и точка» лучше «Мака», у нас и мясо вкуснее. У них – шляпа», – сказал нападающий «Локомотива».
Комличенко о переходе в «Локо»: «Сумасшедшие условия, хороший коллектив, русские ребята, Москва, удобная логистика – у нас с женой здесь куплен дом. Борьба за высокие места, выше спрос – это интересно»
Комличенко о звонке Станковича: «Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Но я уже пожал руки с «Локомотивом». Деян был расстроен, пожелал удачи»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18805 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости