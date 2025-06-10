Николай Комличенко: «Вкусно – и точка» лучше «Мака» точно. У нас мясо вкуснее, у них – шляпа»

Николай Комличенко считает, что «Макдоналдс» уступает российскому фаст-фуду.

«Были недавно в ОАЭ, там зашел за двойным чизбургером – вот его не хватает.

А в остальном «Вкусно – и точка» лучше «Мака», у нас и мясо вкуснее. У них – шляпа», – сказал нападающий «Локомотива ».

Комличенко о переходе в «Локо»: «Сумасшедшие условия, хороший коллектив, русские ребята, Москва, удобная логистика – у нас с женой здесь куплен дом. Борьба за высокие места, выше спрос – это интересно»

Комличенко о звонке Станковича: «Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Но я уже пожал руки с «Локомотивом». Деян был расстроен, пожелал удачи»