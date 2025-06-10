«Челси» предложил 42 млн фунтов за Гиттенса. Хавбек сообщил «Боруссии», что хочет сыграть за лондонцев на КЧМ
Джейми Гиттенс хочет покинуть дортмундскую «Боруссию».
По информации Sky Sports, «Челси» предложил немецкому клубу 42 млн фунтов (около 49,7 млн евро) за 20-летнего полузащитника.
Сообщается, что Гиттенс уже сообщил «Боруссии», что хочет сыграть за «Челси» на клубном чемпионате мира. Ранее дортмундцы отклонили предложение «синих» на 42 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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