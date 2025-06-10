«Челси» предложил 42 млн фунтов за Гиттенса. Хавбек сообщил «Боруссии», что хочет сыграть за лондонцев на КЧМ

Джейми Гиттенс хочет покинуть дортмундскую «Боруссию».

По информации Sky Sports, «Челси » предложил немецкому клубу 42 млн фунтов (около 49,7 млн евро) за 20-летнего полузащитника.

Сообщается, что Гиттенс уже сообщил «Боруссии », что хочет сыграть за «Челси» на клубном чемпионате мира. Ранее дортмундцы отклонили предложение «синих» на 42 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отметившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .