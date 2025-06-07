«Челси» и Гиттенс договорились о контракте на 7 лет. Переговоры с «Боруссией» продолжаются

Джейми Гиттенс согласился перейти в «Челси».

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с вингером «Боруссии ». Стороны планируют заключить контракт на 7 лет.

«Синие» продолжают переговоры с дортмундцами о трансфере.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .