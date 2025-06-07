«Челси» и Гиттенс договорились о контракте на 7 лет. Переговоры с «Боруссией» продолжаются
Джейми Гиттенс согласился перейти в «Челси».
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с вингером «Боруссии». Стороны планируют заключить контракт на 7 лет.
«Синие» продолжают переговоры с дортмундцами о трансфере.
В минувшем сезоне Бундеслиги Гиттенс провел 32 матча, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
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