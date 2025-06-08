«Боруссия» хочет 70 млн евро за Гиттенса. «Челси» предлагал 42 млн (Кристиан Фальк)

«Боруссия» оценивает Джейми Гиттенса в 70 миллионов евро.

Такую сумму дортмундский клуб хочет получить за 20-летнего вингера, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Челси » предлагал 42 миллиона евро за игрока и получил отказ. Лондонцы готовят следующее предложение – они хотят подписать Гиттенса перед клубным чемпионатом мира. Первое летнее трансферное окно закроется 10 июня.

В минувшем сезоне Бундеслиги Джейми провел 32 матча, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

