«Челси» не делал предложения «Айнтрахту» по Экитике, сделки не будет до КЧМ. Форвард по-прежнему интересен «Ливерпулю»
Юго Экитике не сыграет за «Челси» на клубном чемпионате мира.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, лондонский клуб еще не отправлял «Айнтрахту» официального предложения о трансфере 22-летнего форварда. Экитике не перейдет в «Челси» в трансферное окно перед клубным чемпионатом мира.
Сообщается, что «Челси» продолжает переговоры о трансфере Экитике этим летом. При этом в подписании француза по-прежнему заинтересован «Ливерпуль».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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