«Челси» не делал предложения «Айнтрахту» по Экитике, сделки не будет до КЧМ. Форвард по-прежнему интересен «Ливерпулю»

Юго Экитике не сыграет за «Челси» на клубном чемпионате мира.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, лондонский клуб еще не отправлял «Айнтрахту » официального предложения о трансфере 22-летнего форварда. Экитике не перейдет в «Челси» в трансферное окно перед клубным чемпионатом мира.

Сообщается, что «Челси » продолжает переговоры о трансфере Экитике этим летом. При этом в подписании француза по-прежнему заинтересован «Ливерпуль ».