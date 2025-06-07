«Челси» предложил более 35 млн евро за Гиттенса. «Сити» получит 10% от суммы
«Челси» сделал первоначальное предложение по Джейми Гиттенсу.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы предложили «Боруссии» более 35 миллионов евро за 20-летнего вингера.
Соглашение пока не достигнуто, но работа над сделкой в процессе. Сам Джейми уже согласовал личные условия с «Челси» – ранее сообщалось о контракте на 7 лет.
«Манчестер Сити» получит 10% от суммы трансфера.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2442 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо на X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости