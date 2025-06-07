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«Челси» предложил более 35 млн евро за Гиттенса. «Сити» получит 10% от суммы

«Челси» сделал первоначальное предложение по Джейми Гиттенсу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы предложили «Боруссии» более 35 миллионов евро за 20-летнего вингера.

Соглашение пока не достигнуто, но работа над сделкой в процессе. Сам Джейми уже согласовал личные условия с «Челси» – ранее сообщалось о контракте на 7 лет.

«Манчестер Сити» получит 10% от суммы трансфера.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо на X
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