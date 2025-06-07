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  • Булыкин о Карпине в сборной и «Динамо»: «Надо выбрать что‑то одно. Нельзя сидеть на двух стульях или бежать за двумя зайцами. Нигде в мире такое не практикуется»
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Булыкин о Карпине в сборной и «Динамо»: «Надо выбрать что‑то одно. Нельзя сидеть на двух стульях или бежать за двумя зайцами. Нигде в мире такое не практикуется»

Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин не должен совмещать должности.

Главный тренер сборной России претендует на аналогичный пост в «Динамо».

– Что скажете о возможном назначении Карпина в «Динамо»?

– Честно говоря, не знаю. «Динамо» с ним разговаривало, приняли решение, что он подходит. РФС тоже принял решение, что он может совмещать.

Я против этого, даже в такое время, когда мы отстранены от официальных соревнований. Думаю, что тренер не должен совмещать два поста. Нигде в мире такое не практикуется, и я думаю, вряд ли это пойдет на пользу кому‑либо.

– Вы считаете, что Карпин должен сконцентрироваться только на сборной?

– Надо выбрать что‑то одно. Нельзя сидеть на двух стульях или бежать за двумя зайцами, – сказал экс-игрок сборной России.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoДмитрий Булыкин
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
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