«Я лучше на Онопко посмотрю». Карпин о возможном приезде Дани Алвеса в Медиалигу
Валерий Карпин без энтузиазма отреагировал на вопрос о Дани Алвесе в Winline МФЛ.
– Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу. Включите матч с ним?
– Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса? – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Спортса’‘ Никита Касымов.
Ранее появилась информация, что экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии может приехать в Россию, чтобы сыграть за один из клубов Медиалиги.
🤯 Дани Алвес едет в Медиалигу? Хочет контракт на год и 30 млн рублей – клубы сомневаются
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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