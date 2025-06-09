«Я лучше на Онопко посмотрю». Карпин о возможном приезде Дани Алвеса в Медиалигу

Валерий Карпин без энтузиазма отреагировал на вопрос о Дани Алвесе в Winline МФЛ.

– Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу. Включите матч с ним?

– Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса? – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Спортса’‘ Никита Касымов.

Ранее появилась информация, что экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии может приехать в Россию, чтобы сыграть за один из клубов Медиалиги.

🤯 Дани Алвес едет в Медиалигу? Хочет контракт на год и 30 млн рублей – клубы сомневаются