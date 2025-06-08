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Николай Комличенко: «В Европе по 60 матчей играют, а мы – 30 с небольшим. Игр 50 за сезон нормально будет»

Николай Комличенко считает, что в России нужно играть по 50 матчей за сезон.

Как чувствуете себя после сезона?

 – Физически все в порядке. В Европе люди по 60 матчей играют, а мы – 30 с небольшим. Я всегда стремлюсь сыграть больше игр за сезон, главное, чтобы травм не было.

Шамиль Газизов говорит, что в России играют мало, надо минимум два матча в неделю.

– Не каждую неделю, но хотя бы раз в две недели такой график – нормально. У нас с Кубком и сборной примерно так и получается. Так что матчей 50 за сезон нормально будет, – сказал нападающий «Ростова». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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