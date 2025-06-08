Николай Комличенко: «В Европе по 60 матчей играют, а мы – 30 с небольшим. Игр 50 за сезон нормально будет»
Николай Комличенко считает, что в России нужно играть по 50 матчей за сезон.
– Как чувствуете себя после сезона?
– Физически все в порядке. В Европе люди по 60 матчей играют, а мы – 30 с небольшим. Я всегда стремлюсь сыграть больше игр за сезон, главное, чтобы травм не было.
– Шамиль Газизов говорит, что в России играют мало, надо минимум два матча в неделю.
– Не каждую неделю, но хотя бы раз в две недели такой график – нормально. У нас с Кубком и сборной примерно так и получается. Так что матчей 50 за сезон нормально будет, – сказал нападающий «Ростова».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14189 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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