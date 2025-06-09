Арнаутович уходит из «Интера»: «Мое время в клубе подошло к концу. Желаю всего наилучшего Киву и верю, что в следующем сезоне они станут чемпионами»
Марко Арнаутович сообщил, что покидает «Интер».
Контракт 36-летнего форварда с «нерадзурри» истекает 30 июня.
«Мое время в «Интере» подошло к концу. Меня там больше не будет. Желаю всего наилучшего Киву и верю, что в следующем сезоне они станут чемпионами», – сказал Арнаутович.
Австриец за карьеру провел в «Интере» три сезона (2009/10, 2023/24, 2024/25). С клубом он дважды выигрывал чемпионат Италии и один раз Лигу чемпионов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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