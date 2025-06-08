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Думфрис про 0:5 в финале ЛЧ: «Иногда я просыпаюсь от вздрагиваний и задаюсь вопросом, что же произошло. Удалось ли мне это принять? Нет, ни в коем случае»

Дензел Думфрис еще не смирился с поражением в финале Лиги чемпионов.

«Интер» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:5 в решающем матче турнира. 

«Честно говоря, это нелегко. Иногда я просыпаюсь от вздрагиваний и задаюсь вопросом, что же произошло. Так что да, это все еще трудно принять. Удалось ли мне это принять? Нет, ни в коем случае.

Они были лучше во всех отношениях, это заслуженная победа «ПСЖ». Мы готовились к этому матчу вместе, мы усердно работали. У всех были самые лучшие намерения. А потом ничего не получилось. С этим трудно смириться. Но мы должны продолжать идти вперед. Даже если я до сих пор не смог с этим смириться», – сказал защитник «Интера». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДензел Думфрис
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