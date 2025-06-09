«ПСЖ» выиграет КЧМ с вероятностью 18,5%. Шансы «Ман Сити» – 17,8%, «Баварии» – 12,8%, «Интера» – 12,3%, «Реала» – 9,8% (Opta)

«ПСЖ» – главный фаворит клубного чемпионата мира.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля, в нем примут участие 32 команды. Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций соревнования – в 18,5% случаев победителем становился парижский клуб.

Топ-10 фаворитов выглядит так:

1. «ПСЖ » – 18,5%;

2. «Манчестер Сити » – 17,8%;

3. «Бавария » – 12,8%;

4. «Интер» – 12,3%;

5. «Реал » – 9,8%;

6. «Челси » – 8,4%;

7. «Боруссия» Дортмунд – 5,4%;

8. «Атлетико» – 5,1%;

9. «Ювентус» – 3,6%;

10. «Бенфика» – 3,3%.