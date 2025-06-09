«ПСЖ» выиграет КЧМ с вероятностью 18,5%. Шансы «Ман Сити» – 17,8%, «Баварии» – 12,8%, «Интера» – 12,3%, «Реала» – 9,8% (Opta)
«ПСЖ» – главный фаворит клубного чемпионата мира.
Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля, в нем примут участие 32 команды. Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций соревнования – в 18,5% случаев победителем становился парижский клуб.
Топ-10 фаворитов выглядит так:
1. «ПСЖ» – 18,5%;
2. «Манчестер Сити» – 17,8%;
3. «Бавария» – 12,8%;
4. «Интер» – 12,3%;
5. «Реал» – 9,8%;
6. «Челси» – 8,4%;
7. «Боруссия» Дортмунд – 5,4%;
8. «Атлетико» – 5,1%;
9. «Ювентус» – 3,6%;
10. «Бенфика» – 3,3%.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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