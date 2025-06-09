«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Виктора Дьокереша.

По информации Sky Sports, «МЮ » и «Спортинг» через посредников начали переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

Отмечается, что Дьокереш нравится главному тренеру манкунианцев Рубену Амориму , прежде работавшему с ним в португальском клубе.

Также сообщается, что «МЮ» рассматривает и другие варианты усиления атаки. Клуб хочет подписать форварда независимо от будущего Расмуса Хейлунда, который ранее заявил о намерении остаться в команде.

В минувшем сезоне Дьокереш отметился 39 голами и 7 ассистами в 33 матча чемпионата Португалии. Статистику шведского нападающего можно найти здесь .