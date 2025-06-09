  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
69

«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Виктора Дьокереша.

По информации Sky Sports, «МЮ» и «Спортинг» через посредников начали переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

Отмечается, что Дьокереш нравится главному тренеру манкунианцев Рубену Амориму, прежде работавшему с ним в португальском клубе.

Также сообщается, что «МЮ» рассматривает и другие варианты усиления атаки. Клуб хочет подписать форварда независимо от будущего Расмуса Хейлунда, который ранее заявил о намерении остаться в команде.

В минувшем сезоне Дьокереш отметился 39 голами и 7 ассистами в 33 матча чемпионата Португалии. Статистику шведского нападающего можно найти здесь.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14288 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoВиктор Дьокереш
logoМанчестер Юнайтед
возможные трансферы
logoСпортинг
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoРасмус Хейлунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда вдобавок к сделкам по Кунье и Мбемо. Дьокереш – один из вариантов
346 июня, 14:30
Дьокереш готов перейти в «МЮ», несмотря на невыход клуба в ЛЧ. «Спортинг» хочет 70 млн евро за форварда, переговоров еще не было (Бен Джейкобс)
645 июня, 14:14
«Атлетико» не купит Дьокереша за 70 млн евро. Баэна и Ромеро – приоритетные цели мадридского клуба (Mundo Deportivo)
263 июня, 13:49
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
810 минут назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
713 минут назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
1023 минуты назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
26723 минуты назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
5225 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
226 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
4633 минуты назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3443 минуты назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
144 минуты назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
255 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Нидерланды – Мальта. Депай, Симонс, Гакпо и Клюйверт играют
110 минут назад
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
111 минут назадВидео
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
10сегодня, 17:36
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
3сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
3сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
9сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53