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Дьокереш готов перейти в «МЮ», несмотря на невыход клуба в ЛЧ. «Спортинг» хочет 70 млн евро за форварда, переговоров еще не было (Бен Джейкобс)

Виктор Дьокереш готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Бена Джейкобса, нападающий «Спортинга» готов присоединиться к манкунианцам, даже несмотря на то, что они не вышли в Лигу чемпионов. 

Английский клуб по-прежнему рассматривает возможность подписания шведского футболиста, но пока не ведет переговоров с португальцами. Сделка будет зависеть от возможных продаж. Отмечается, что Рубен Аморим поддерживал контакт с игроком с момента назначения на пост главного тренера «Юнайтед» – ранее они вместе работали в «Спортинге». 

Отмечается, что португальцы хотят получить за форварда 70 миллионов евро при отступных в 100 млн – о снижении стоимости потенциального трансфера с клубом договорился сам игрок. 

«Юнайтед» также рассматривал кандидатуру Александара Митровича из в качестве «решения на краткосрочную перспективу», но пока не контактировал с «Аль-Хилалем». Саудовский клуб готов продать серба, чтобы подписать Виктора Осимхена. В список игроков, интересующих манкунианцев, также входит Энтойн Семеньо из «Борнмута». 

Интерес к Дьокерешу также проявляют «Арсенал» и «Челси», а также саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». 

В минувшем сезоне чемпионата Португалии 27-летний игрок провел 33 матча, отличившись 39 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
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