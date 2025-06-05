Виктор Дьокереш готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Бена Джейкобса, нападающий «Спортинга » готов присоединиться к манкунианцам, даже несмотря на то, что они не вышли в Лигу чемпионов.

Английский клуб по-прежнему рассматривает возможность подписания шведского футболиста, но пока не ведет переговоров с португальцами. Сделка будет зависеть от возможных продаж. Отмечается, что Рубен Аморим поддерживал контакт с игроком с момента назначения на пост главного тренера «Юнайтед » – ранее они вместе работали в «Спортинге».

Отмечается, что португальцы хотят получить за форварда 70 миллионов евро при отступных в 100 млн – о снижении стоимости потенциального трансфера с клубом договорился сам игрок.

«Юнайтед» также рассматривал кандидатуру Александара Митровича из в качестве «решения на краткосрочную перспективу», но пока не контактировал с «Аль-Хилалем ». Саудовский клуб готов продать серба, чтобы подписать Виктора Осимхена. В список игроков, интересующих манкунианцев, также входит Энтойн Семеньо из «Борнмута».

Интерес к Дьокерешу также проявляют «Арсенал» и «Челси», а также саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии 27-летний игрок провел 33 матча, отличившись 39 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь .