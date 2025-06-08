Хейлунд не планирует покидать «МЮ»: «У меня контракт до 2030-го и я надеюсь продолжить играть за клуб. Готовлюсь к отпуску и предсезонке»
Расмус Хейлунд опроверг слухи о своем возможном уходе из «МЮ».
«У меня контракт до 2030 года, поэтому я рассчитываю, что буду играть за «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду летнего отпуска, а затем полностью посвящу себя будущему проекту.
Я знаю, что чтение [прессы] мало чем будет мне полезно. Я знаю, как все обстоит на самом деле, и факты таковы, что у меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года. Я рассчитываю играть там, так что я просто готовлюсь к отпуску, а затем, надеюсь, к хорошей предсезонке», – сказал нападающий «МЮ» и сборной Дании в интервью TV 2 Sport.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14122 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости