Хейлунд не планирует покидать «МЮ»: «У меня контракт до 2030-го и я надеюсь продолжить играть за клуб. Готовлюсь к отпуску и предсезонке»

Расмус Хейлунд опроверг слухи о своем возможном уходе из «МЮ».

«У меня контракт до 2030 года, поэтому я рассчитываю, что буду играть за «Манчестер Юнайтед ». Я с нетерпением жду летнего отпуска, а затем полностью посвящу себя будущему проекту.

Я знаю, что чтение [прессы] мало чем будет мне полезно. Я знаю, как все обстоит на самом деле, и факты таковы, что у меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года. Я рассчитываю играть там, так что я просто готовлюсь к отпуску, а затем, надеюсь, к хорошей предсезонке», – сказал нападающий «МЮ» и сборной Дании в интервью TV 2 Sport.