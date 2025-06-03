«Атлетико» не купит Дьокереша за 70 млн евро. Баэна и Ромеро – приоритетные цели мадридского клуба (Mundo Deportivo)
Ранее сообщалось, что нападающий «Спортинга» является главной целью мадридского клуба в межсезонье.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, на данный момент Дьокереш не входит в трансферные планы «Атлетико», и ситуация может измениться только в случае серьезных кадровых изменений.
В клубе напомнили, что в прошлом сезоне они потратили 75+15 миллионов евро на трансфер Хулиана Альвареса, а также 40 миллионов на переход Александра Серлота
На данный момент в клубе считают, что Серлот и Альварес – главные атакующие опции на следующий сезон. Также в «Атлетико» не уверены, что Анхель Корреа покинет клуб этим летом.
Кроме того, клуб запланировал часть средств на трансферы хавбека «Вильярреала» Алекса Баэны и защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Клуб не намерен тратить 70 миллионов евро, которые «Спортинг» хочет за Дьокереша.