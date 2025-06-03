«Атлетико» не купит Дьокереша за 70 млн евро. Баэна и Ромеро – приоритетные цели мадридского клуба (Mundo Deportivo)

«Атлетико» не планирует трансфер Виктора Дьокереша.

Ранее сообщалось , что нападающий «Спортинга » является главной целью мадридского клуба в межсезонье.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе, на данный момент Дьокереш не входит в трансферные планы «Атлетико », и ситуация может измениться только в случае серьезных кадровых изменений.

В клубе напомнили, что в прошлом сезоне они потратили 75+15 миллионов евро на трансфер Хулиана Альвареса , а также 40 миллионов на переход Александра Серлота

На данный момент в клубе считают, что Серлот и Альварес – главные атакующие опции на следующий сезон. Также в «Атлетико » не уверены, что Анхель Корреа покинет клуб этим летом.

Кроме того, клуб запланировал часть средств на трансферы хавбека «Вильярреала » Алекса Баэны и защитника «Тоттенхэма » Кристиана Ромеро . Клуб не намерен тратить 70 миллионов евро, которые «Спортинг» хочет за Дьокереша .