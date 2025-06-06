«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда вдобавок к сделкам по Кунье и Мбемо. Дьокереш – один из вариантов

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать нападающего.

Манкунианский клуб ранее официально оформил сделку по переходу Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона», а сейчас работает над трансфером Бриана Мбемо из «Брентфорда».

Как пишет Sky Sports, несмотря на две сделки, «Манчестер Юнайтед » намерен еще приобрести нападающего.

Отмечается, что Виктор Дьокереш из «Спортинга » – является одним из вариантов для английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» предложил больше 60 млн фунтов за Мбемо. Клуб хочет быстро оформить сделку