«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда вдобавок к сделкам по Кунье и Мбемо. Дьокереш – один из вариантов
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать нападающего.
Манкунианский клуб ранее официально оформил сделку по переходу Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона», а сейчас работает над трансфером Бриана Мбемо из «Брентфорда».
Как пишет Sky Sports, несмотря на две сделки, «Манчестер Юнайтед» намерен еще приобрести нападающего.
Отмечается, что Виктор Дьокереш из «Спортинга» – является одним из вариантов для английского клуба.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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