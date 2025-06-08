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Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»

Сергей Ташуев высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.

«Не считаю, что из-за финансовых проблем «Химок» надо сокращать количество команд РПЛ до 14. Это же единичный случай. Вот что бывает, когда частный инвестор. И в других странах такое случается — банкротятся команды. Думаю, наоборот, надо расширять нашу лигу до 18 клубов.

Россия — огромная страна, а мы увеличиваем количество кубковых матчей. Но там часто играют вторые составы. А вот 18 команд в чемпионате позволят нормализовать кубковые соревнования. 

В Испании, Англии, Италии и других чемпионатах по 20 команд. У нас же всего 16. Нам нужно больше, но никак не меньше. Деньги городские есть у команд», — сказал экс-тренер «Ахмата» и «Факела».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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