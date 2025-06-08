Альбиоль заявил, что Ямаль должен получить «Золотой мяч» – независимо от выступления Мбаппе и Дембеле на клубном ЧМ

Альбиоль сказал, что «Золотой мяч» должен взять Ямаль, а не Дембеле или Мбаппе.

– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю?

– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю.

– А если Дембеле выиграет клубный чемпионат мира?

– Все равно Ламин должен получить «Золотой мяч».

– А если Мбаппе станет лучшим игроком клубного чемпионата мира, а «Реал» выиграет турнир?

– [Все равно] Ламин.

– То есть в любом случае «Золотой мяч» должен получить Ламин?

– Да, – сказал бывший защитник «Реала » Рауль Альбиоль, выступающий за «Вильярреал », в эфире El Chiringuito.