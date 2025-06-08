Альбиоль заявил, что Ямаль должен получить «Золотой мяч» – независимо от выступления Мбаппе и Дембеле на клубном ЧМ
Альбиоль сказал, что «Золотой мяч» должен взять Ямаль, а не Дембеле или Мбаппе.
– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю?
– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю.
– А если Дембеле выиграет клубный чемпионат мира?
– Все равно Ламин должен получить «Золотой мяч».
– А если Мбаппе станет лучшим игроком клубного чемпионата мира, а «Реал» выиграет турнир?
– [Все равно] Ламин.
– То есть в любом случае «Золотой мяч» должен получить Ламин?
– Да, – сказал бывший защитник «Реала» Рауль Альбиоль, выступающий за «Вильярреал», в эфире El Chiringuito.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Михаил Большаков
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