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Альбиоль заявил, что Ямаль должен получить «Золотой мяч» – независимо от выступления Мбаппе и Дембеле на клубном ЧМ

Альбиоль сказал, что «Золотой мяч» должен взять Ямаль, а не Дембеле или Мбаппе.

– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю?

– «Золотой мяч» должен достаться Ямалю.

– А если Дембеле выиграет клубный чемпионат мира?

– Все равно Ламин должен получить «Золотой мяч».

– А если Мбаппе станет лучшим игроком клубного чемпионата мира, а «Реал» выиграет турнир?

– [Все равно] Ламин.

– То есть в любом случае «Золотой мяч» должен получить Ламин?

– Да, – сказал бывший защитник «Реала» Рауль Альбиоль, выступающий за «Вильярреал», в эфире El Chiringuito.

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Опубликовал: Михаил Большаков
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoУсман Дембеле
logoРауль Альбиоль
logoКилиан Мбаппе
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