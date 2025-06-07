«Зениту» нужно реабилитироваться: минус Кубок и чемпионство – серьезная проблема. В следующем сезоне будут максимальные задачи». Экс-хавбек петербуржцев Куртиян о команде

Александр Куртиян заявил, что «Зениту» нужно реабилитироваться за этот сезон.

– Что ждет болельщиков «Зенита» в следующем сезоне?

– Перед «Зенитом» вновь будут стоять максимальные задачи. Петербуржцам необходимо реабилитироваться: минус Кубок и чемпионство – это серьезная проблема. За что играть в отсутствие еврокубков? Именно за внутренние трофеи, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Петербуржцы заняли второе место в минувшем розыгрыше чемпионата России, уступив первую строчку «Краснодару». В Фонбет Кубке России команда Сергея Семака проиграла ЦСКА в финале Пути РПЛ (2:0, 0:2, 3:4 по пенальти).