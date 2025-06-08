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Нагельсманн перед Францией: «Германия постарается отбирать мяч выше, чем против Португалии. Мы уже побеждали их в марте прошлого года и постараемся повторить»

Юлиан Нагельсманн высказался в преддверии матча сборной Германии с Францией.

Команды сыграют сегодня в Штутгарте в матче за 3-е место в Лиге наций.

«Будут некоторые изменения, но вдаваться в детали не стану. Мы еще не на 100% все решили. Схема, что мы использовали против Португалии (1:2), была похожа на ту, что применяли в матче с Италией (3:3). Завтра постараемся отбирать мяч выше, чем в среду, так что будем адаптировать схему под соперника.

Задача – не дать им приблизиться к нашим воротам как можно дальше. Нужно быть лучше и активнее с мячом, чем в игре с Португалией. Поразительно, насколько сильная у них молодежь. Конечно, есть проблемы на некоторых позициях, но в целом уровень очень высокий. Когда они в ударе, их сложно обыграть. Но мы уже побеждали их в марте [прошлого года – 2:0] и постараемся повторить.

Нам нужно действовать агрессивнее во всех аспектах, а не только в атаке. Кажется, мы всего один раз отобрали мяч на чужой половине поля и тогда же забили и вышли вперед. В контроле мяча нам тоже нужно быть смелее и агрессивнее, то есть во всем, что касается владения мячом.

Был очень качественный анализ игры [Испании с Францией – 5:4]. Думаю, многое исходило от самой команды –  и в плане выводов, и в плане обсуждения. В этом отношении большую роль в нашем лагере играет Киммих.

Это последний домашний матч в этом сезоне для сборной. Дальше уже стартует отбор на чемпионат мира, так что предстоящая игра для нас очень важна», – сказал тренер сборной Германии.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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