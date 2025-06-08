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Франция обыграла Германию в матче за 3-е место в Лиге наций – 2:0. Мбаппе забил и ассистировал Олисе

Сборная Германии в Штутгарте уступила Франции в матче за 3-е место в Лиге наций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

 На 31-й минуте судья Иван Кружльяк назначил пенальти после контакта Люки Эрнандеса и Карима Адейеми в штрафной Франции, но отменил его после просмотра повтора. На 45-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе.

На 53-й Дениз Ундав сравнял счет после того, как Адриен Рабьо потерял мяч вследствие контакта с Никласом Фюллькругом. Арбитр посмотрел повтор и отменил гол.

На 84-й Майкл Олисе забил с паса Мбаппе.

Лига наций. Матч за 3 место
8 июня 13:00, МХП-Арена
Германия
Завершен
0 - 2
Франция
Матч окончен
90’
М. Тюрам   Гендузи
84’
  Олисе
Адейеми   Гнабри
78’
Гросс   Керер
73’
69’
Тчуамени   Коне
69’
Коло-Муани   Д. Дуэ
69’
Шерки   Олисе
Раум   Миттельштедт
65’
Горетцка   Бисхоф
65’
Та
61’
61’
Люка Эрнандес
Вольтемаде   Ундав
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Мбаппе
Адейеми
35’
Раум
29’
12’
Динь
Германия
тер Стеген, Раум, Та, Кох, Киммих, Гросс, Виртц, Горетцка, Адейеми, Фюллькруг, Вольтемаде, Бауманн, Нюбель, Гозенс, Керер, Миттельштедт, Антон, Андрих, Бисхоф, Нмеча, Павлович, Гнабри, Сане, Ундав
Запасные: Сане, Бауманн, Бисхоф, Павлович, Гнабри, Керер, Миттельштедт, Андрих, Нмеча, Гозенс, Антон, Ундав, Нюбель
1тайм
Франция:
Меньян, Динь, Люка Эрнандес, Баде, Гюсто, Рабьо, Тчуамени, Шерки, М. Тюрам, Коло-Муани, Мбаппе, Шевалье, Самба, Тео, Калулу, Конате, Павар, Гендузи, Коне, Олисе, Заир-Эмери, Д. Дуэ
Запасные: Сане, Бауманн, Бисхоф, Павлович, Гнабри, Керер, Миттельштедт, Андрих, Нмеча, Гозенс, Антон, Ундав, Нюбель
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Статистика Лиги наций

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2526 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoсудьи
Иван Кружльяк
logoЛюка Эрнандес
logoКилиан Мбаппе
logoДениз Ундав
logoНиклас Фюллькруг
logoАдриен Рабьо
logoМайкл Олисе
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