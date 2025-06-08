Матч окончен
Франция обыграла Германию в матче за 3-е место в Лиге наций – 2:0. Мбаппе забил и ассистировал Олисе
Сборная Германии в Штутгарте уступила Франции в матче за 3-е место в Лиге наций.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 31-й минуте судья Иван Кружльяк назначил пенальти после контакта Люки Эрнандеса и Карима Адейеми в штрафной Франции, но отменил его после просмотра повтора. На 45-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе.
На 53-й Дениз Ундав сравнял счет после того, как Адриен Рабьо потерял мяч вследствие контакта с Никласом Фюллькругом. Арбитр посмотрел повтор и отменил гол.
На 84-й Майкл Олисе забил с паса Мбаппе.
Лига наций. Матч за 3 место
8 июня 13:00, МХП-Арена
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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