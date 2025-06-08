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Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»

Дидье Дешам высказался в преддверии матча сборной Франции с Германией.

Команды встретятся сегодня в Штутгарте в игре за 3-е место в Лиге наций.

«Из-за того, что у нас очень мало времени, мне придется внести немало изменений (у «трехцветных» на день меньше отдыха, чем у Бундестим – Спортс”). Это хорошая возможность дать игровое время ряду футболистов. Как бы то ни было, играем против Германии, и нам надо сделать все, чтобы победить.

Матч уже совсем скоро, и его просто нужно сыграть. Как я всегда говорю: когда ребята выходят на поле, каждый хочет выложиться на максимум, чтобы победить. А для меня и моего штаба это шанс подметить кое-какие вещи и сделать выводы. У нас есть игроки с большим потенциалом. Понятно, что выпустить всех невозможно. 

Я никогда не отказывался от атакующих футболистов. Мы умеем играть в атаке. Как показали в матче с Испанией – контролировали игру, создали много моментов, забили четыре. Но пропустили пять. Все упирается в баланс. Но жаловаться на то, что у меня под рукой столько качественных атакующих игроков, точно не буду», – сказал тренер сборной Франции.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Франции по футболу
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