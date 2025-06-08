«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)

«Динамо» может продать Хорхе Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро.

Об этом сообщает GOAL Brasil.

«Если «Фламенго» предложит фиксированную сумму в размере 12 миллионов плюс 2 млн в виде легкодостижимых бонусов, таких как чемпионский титул в течение срока контракта и определенное число вызовов в сборную [Колумбии], то «Динамо » может согласиться на такой вариант», – сказал источник, близкий к переговорам.

В последнее время «Фламенго» становился чемпионом Бразилии в 2020 и 2019 годах. В 2024-м клуб из Рио-де-Жанейро выиграл Кубок страны.

Ранее стало известно, что «Фламенго » улучшил предложение по Карраскалю до 11+2 млн евро, тогда как «Динамо» требует 15 млн.