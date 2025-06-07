«Фламенго» улучшил предложение по Карраскалю до 11+2 млн евро. «Динамо» требует 15 млн (Сесар Луис Мерло)
«Фламенго» улучшил предложение по Хорхе Карраскалю.
Бразильский клуб предложил «Динамо» 11 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
Москвичи настаивают на том, что отпустят полузащитника только за 15 млн евро.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2421 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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