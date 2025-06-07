«Фламенго» улучшил предложение по Карраскалю до 11+2 млн евро. «Динамо» требует 15 млн (Сесар Луис Мерло)

«Фламенго» улучшил предложение по Хорхе Карраскалю.

Бразильский клуб предложил «Динамо » 11 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Москвичи настаивают на том, что отпустят полузащитника только за 15 млн евро.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .