«Динамо» хочет 15 млн евро за Карраскаля. Хавбек интересен «Фламенго» (Goal)
«Динамо» озвучило «Фламенго» цену на Хорхе Карраскаля.
Ранее стало известно, что «Фламенго» сделал предложение бело-голубым о трансфере 27-летнего полузащитника из Колумбии.
Как сообщает Goal, «Динамо» хочет получить за Карраскаля 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Хорхе забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Динамо». Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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