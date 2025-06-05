«Динамо» хочет 15 млн евро за Карраскаля. Хавбек интересен «Фламенго» (Goal)

«Динамо» озвучило «Фламенго» цену на Хорхе Карраскаля.

Ранее стало известно , что «Фламенго » сделал предложение бело-голубым о трансфере 27-летнего полузащитника из Колумбии.

Как сообщает Goal, «Динамо» хочет получить за Карраскаля 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хорхе забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Динамо ». Его статистика – здесь .