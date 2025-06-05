«Фламенго» сделал предложение «Динамо» по Карраскалю, клубы ведут переговоры (Иван Карпов)
Хорхе Карраскаль может перейти из «Динамо» во «Фламенго».
«Фламенго» сделал предложение бело-голубым о трансфере 27-летнего полузащитника из Колумбии.
Клубы ведут переговоры, но еще ни о чем не договорились, сообщает Иван Карпов.
В минувшем сезоне Хорхе забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Динамо». Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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