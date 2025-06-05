  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фламенго» сделал предложение «Динамо» по Карраскалю, клубы ведут переговоры (Иван Карпов)
58

«Фламенго» сделал предложение «Динамо» по Карраскалю, клубы ведут переговоры (Иван Карпов)

Хорхе Карраскаль может перейти из «Динамо» во «Фламенго».

«Фламенго» сделал предложение бело-голубым о трансфере 27-летнего полузащитника из Колумбии.

Клубы ведут переговоры, но еще ни о чем не договорились, сообщает Иван Карпов.

В минувшем сезоне Хорхе забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Динамо». Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoХорхе Карраскаль
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoФламенго
возможные трансферы
logoДинамо Москва
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карраскаль интересен саудовским и бразильским клубам. «Динамо» потребует 12 млн евро за хавбека (Уриэль Югт)
3513 мая, 16:11
«Динамо» показало Карраскаля в образе Джека Николсона, разрубающего топором дверь. Лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния»
887 мая, 13:28Фото
КДК отменил красную карточку Карраскаля. Хавбек «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком»
697 мая, 12:30
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
245 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
158 минут назад
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
8сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
17сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
6сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
10 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
225 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
2сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
2сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53