«Фламенго» сделал предложение «Динамо» по Карраскалю, клубы ведут переговоры (Иван Карпов)

Хорхе Карраскаль может перейти из «Динамо» во «Фламенго».

«Фламенго » сделал предложение бело-голубым о трансфере 27-летнего полузащитника из Колумбии.

Клубы ведут переговоры, но еще ни о чем не договорились, сообщает Иван Карпов .

В минувшем сезоне Хорхе забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах Мир РПЛ в составе «Динамо ». Его статистика – здесь .