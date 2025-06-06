«Фламенго» предложил «Динамо» 10+2 млн евро за Карраскаля (Сезар Луис Мерло)

«Фламенго» пытается заполучить Хорхе Карраскаля.

Бразильский клуб сделал предложение «Динамо » о покупке 27-летнего атакующего полузащитника.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, «Фламенго » готов заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов за футболиста.

Российский клуб хотел бы получить 15 млн евро за Хорхе Карраскаля .

В прошедшем сезоне игрок забил 8 голов и сделал 5 передач в 35 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.