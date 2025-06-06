«Фламенго» предложил «Динамо» 10+2 млн евро за Карраскаля (Сезар Луис Мерло)
«Фламенго» пытается заполучить Хорхе Карраскаля.
Бразильский клуб сделал предложение «Динамо» о покупке 27-летнего атакующего полузащитника.
Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, «Фламенго» готов заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов за футболиста.
Российский клуб хотел бы получить 15 млн евро за Хорхе Карраскаля.
В прошедшем сезоне игрок забил 8 голов и сделал 5 передач в 35 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Сезара Луиса Мерло
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