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«Челси» ведет переговоры о трансфере Гиттенса. Сделку с «Боруссией» хотят закрыть до КЧМ

«Челси» намерен подписать Джейми Гиттенса до середины июня.

По информации The Telegraph, лондонцы ведут переговоры с «Боруссией» по трансферу полузащитника. Сделку хотят заключить до того, как обе команды отправятся на клубный чемпионат мира. Турнир начнется 15 июня в США. Изначально «Челси» делал запрос по игроку еще в январе.

Английский игрок некоторое время занимался в академии «синих», но решил начать профессиональную карьеру в Германии. Ожидается, что стоимость трансфера 20-летнего вингера составит около 50 млн фунтов, в его контракте прописаны отступные примерно в такую же сумму.

«Челси» полностью сосредоточен на сделке, учитывая неопределенность относительно будущего Джейдона Санчо, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб обязан выкупить его за 20-25 млн фунтов (поскольку он занял место в топ-14 АПЛ) или выплатить штраф в размере 5 млн фунтов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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