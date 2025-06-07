Хомуха призвал ЦСКА вернуть Федотова, если Николич уйдет: «Владимир Валентинович не менее удачно работал, выиграв серебро и завоевав Кубок»

Дмитрий Хомуха высказался о возможно уходе Марко Николича из ЦСКА.

Сообщалось, 45-летний серб возглавит греческий АЕК.

«Наверное, АЕК предложил Николичу лучше условия работы, чем в ЦСКА . И думаю, что участие греческого клуба в еврокубках могло повлиять на решение Марко покинуть Москву. Возможно, что также красно-синие не давали тренеру того усиления команды, которое он хотел. Мне кажется, что все эти факторы сказались.

Кто может заменить Марко? Владимир Валентинович не менее удачно работал, выиграв серебряные медали и завоевав Кубок. Думаю, что Федотов заслуживает вернуться в ЦСКА после Николича», – заявил экс-игрок ЦСКА.