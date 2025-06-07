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Гаджи Гаджиев: «РПЛ сейчас лучше, чем в сезоне-2019/20. Более интересный чемпионат, больше народу ходит, несмотря на Fan ID»

Гаджи Гаджиев высоко отозвался о качестве Мир РПЛ.

«Сейчас чемпионат лучше, чем сезон-2019/20, несмотря на то, что был большой отток игроков после начала СВО. Чемпионат сейчас куда более интересный, и народу больше стало ходить, несмотря на то, что ввели Fan ID. В концовке чемпионата много народу ходило, и сейчас на игры сборной много ходит.

То, что игры стали более высокого качества, у меня сомнений нет. По одной простой причине – динамика игр стала выше, и мы ближе стали к своему отечественному футболу. Его отличительной чертой всегда был нагнетательный темп. Сегодня наш футбол к этому возвращается или вернулся.

Динамика игр гораздо выше, чем она была пять лет назад, когда много было разговоров о том, какая тактика и насколько умно футболисты играют, передвигаясь в две трети силы. Но это не работает. Если ты не играешь на высокой скорости, то все остальное не работает», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: metaratings.ru
logoГаджи Муслимович Гаджиев
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
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