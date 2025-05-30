Гаджи Гаджиев раскритиковал работу судей в чемпионате России.

– Есть что‑то, что вас особенно расстроило в минувшем сезоне?

– Расстроило судейство в целом ряде игр. Если бы не было таких историй, турнирная таблица могла быть иной для многих команд. Разные независимые эксперты, оценивая это указывали, например, что «Динамо» Махачкала – в числе команд, наиболее пострадавших от судейских решений.

Все это можно было бы уложить в какие‑то рамки естественной погрешности. Погрешность всегда и везде существует. Во всех сферах. Все ошибаются. Но если погрешность больше 5%, это уже недопустимо. Нельзя, чтобы эта погрешность была настолько грубой. И нельзя черное называть белым, и наоборот – как это иногда делают отдельные «эксперты», защищающие судейские помарки.

– На ваш взгляд, к концу сезона ситуация с судейством улучшилась?

– Не хотел бы эту тему анализировать, не хотел бы в нее глубоко погружаться. У нас все систематизировано, есть специалисты, которые занимаются этим вопросом. И еще предстоит разговор со специалистами, ответственными за судейство.

– Имеете в виду Мажича и Каманцева?

– Посмотрим еще. Это решат другие работники клуба без моего вмешательства.

Важно понимать, что от того, насколько уровень судейства соответствует современным требованиям, очень сильно зависит и развитие футбола в силу того, что в основе планирования подготовки лежат адаптационные возможности организма и требования игры, которые базируются на правилах. Несложно понять, верно? Но складывается впечатление, что судьи этого просто не хотят слышать. В результате грани дозволенного и запрещенного в борьбе на поле настолько размыты, что сами судьи одни и те же нарушения системно трактуют по‑разному, а мера наказания порой зашкаливает, во много раз превышая степень нарушения, что критически сказывается на результатах игр.

Почему в одном моменте дают красную, а в другом за то же нарушение – вообще ничего? Складывается впечатление, что они сами до конца в деталях не понимают, что можно, а что нельзя, – сказал президент «Динамо » Махачкала Гаджиев.