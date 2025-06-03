Гаджиев о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это помогло бы развитию футбола в России. 60 с лишним лет назад в СССР ввели 10 клубов в Высшую лигу, стало 22 участника – это дало толчок»
«Расширение РПЛ до 18 клубов помогло бы развитию футбола в России. Матчи нужны, игра, считаю, все-таки динамично развивается, что видно и по количеству болельщиков на трибунах стадионов.
Оставить все три клуба РПЛ по итогам этого сезона и начать следующий чемпионат с 18 командами? Это бы вызвало резонанс, но является выходом из положения!
Главное, чтобы условия соревнования были обозначены изначально. В регламенте должно быть прописано, кто вылетает, кто заходит, и при раскладах.
А вообще, в истории отечественного футбола уже были подобные случаи. 60 с лишним лет назад в СССР ввели в состав Высшей лиги 10 клубов и стало 22 участника, включая команд из всех союзных республик. И это дало толчок развитию игры в стране.
Армянский «Арарат», азербайджанский «Нефтчи», литовский «Жальгирис», узбекский «Пахтакор» дали много игроков национальной команде. Так что порой подобные решения идут во благо, если опираются на точную оценку ситуации», – сказал президент «Динамо» Махачкала Гаджиев.