Гаджиев о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это помогло бы развитию футбола в России. 60 с лишним лет назад в СССР ввели 10 клубов в Высшую лигу, стало 22 участника – это дало толчок»

Гаджи Гаджиев считает хорошей идеей расширить Мир РПЛ до 18 клубов.

«Расширение РПЛ до 18 клубов помогло бы развитию футбола в России. Матчи нужны, игра, считаю, все-таки динамично развивается, что видно и по количеству болельщиков на трибунах стадионов.

Оставить все три клуба РПЛ по итогам этого сезона и начать следующий чемпионат с 18 командами? Это бы вызвало резонанс, но является выходом из положения!

Главное, чтобы условия соревнования были обозначены изначально. В регламенте должно быть прописано, кто вылетает, кто заходит, и при раскладах.

А вообще, в истории отечественного футбола уже были подобные случаи. 60 с лишним лет назад в СССР ввели в состав Высшей лиги 10 клубов и стало 22 участника, включая команд из всех союзных республик. И это дало толчок развитию игры в стране.

Армянский «Арарат», азербайджанский «Нефтчи », литовский «Жальгирис », узбекский «Пахтакор » дали много игроков национальной команде. Так что порой подобные решения идут во благо, если опираются на точную оценку ситуации», – сказал президент «Динамо » Махачкала Гаджиев.