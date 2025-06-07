Комличенко не считает, что России надо реабилитироваться в игре с Беларусью: «За что? Это же товарищеские матчи. Это для вас серия побед, а для нас каждая игра отдельно»

Николай Комличенко подвел итоги матча с Нигерией (1:1).

– Удивила ли игра сборной Нигерии сегодня?

– Нет, ничем абсолютно.

– Будет ли сборная настроена на то, чтобы реабилитироваться в матче с Беларусью?

– Реабилитироваться за что? Победная серия? Ну и что? Это же товарищеские матчи. Это для вас серия побед, а для нас каждая игра отдельно, – сказал форвард сборной России.