Комличенко не считает, что России надо реабилитироваться в игре с Беларусью: «За что? Это же товарищеские матчи. Это для вас серия побед, а для нас каждая игра отдельно»
Николай Комличенко подвел итоги матча с Нигерией (1:1).
– Удивила ли игра сборной Нигерии сегодня?
– Нет, ничем абсолютно.
– Будет ли сборная настроена на то, чтобы реабилитироваться в матче с Беларусью?
– Реабилитироваться за что? Победная серия? Ну и что? Это же товарищеские матчи. Это для вас серия побед, а для нас каждая игра отдельно, – сказал форвард сборной России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2272 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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