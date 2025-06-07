Комличенко подтвердил, что ему звонил Станкович: «Хороший и доброжелательный разговор. Говорили на английском»

Николай Комличенко подтвердил разговор с Деяном Станковичем.

Ранее сообщалось , что главный тренер «Спартака» несколько раз звонил футболисту и пытался уговорить перейти в команду.

– С командой определился.

– Станкович звонил в день финала [Фонбет Кубка России]?

– Не было такого.

– Почему вы отказали «Спартаку»?

– Без комментариев на эту тему.

– Получился разговор со Станковичем?

– Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском.

– Аргументы Станковича?

– Это останется между мной и им, – сказал нападающий «Ростова » Николай Комличенко .