Комличенко подтвердил, что ему звонил Станкович: «Хороший и доброжелательный разговор. Говорили на английском»
Николай Комличенко подтвердил разговор с Деяном Станковичем.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» несколько раз звонил футболисту и пытался уговорить перейти в команду.
– С командой определился.
– Станкович звонил в день финала [Фонбет Кубка России]?
– Не было такого.
– Почему вы отказали «Спартаку»?
– Без комментариев на эту тему.
– Получился разговор со Станковичем?
– Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском.
– Аргументы Станковича?
– Это останется между мной и им, – сказал нападающий «Ростова» Николай Комличенко.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2198 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости