Юрий Семин: «Комличенко усилит «Локо». Он подвижнее Дзюбы и открывается лучше на чужой территории»

Юрий Семин высоко отозвался о Николае Комличенко.

Семин оценил переход форварда из «Ростова» в «Локомотив». Ранее футболист прошел медосмотр, и теперь клубы завершают сделку.

– Во-первых, желаю ему удачи. Во-вторых, он усилит, поможет «Локомотиву». Этот игрок очень результативный, мощный. Он будет большим помощником в атаке. Это серьезный переход.

– «Локомотиву» не хватало такого габаритного форварда после ухода Дзюбы?

– Конечно, не хватало, но Комличенко подвижнее Дзюбы. В штрафной действует интереснее. Он двигается, открывается на чужой территории значительно лучше», – сказал экс-тренер «Локомотива ».