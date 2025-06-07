Юрий Семин: «Комличенко усилит «Локо». Он подвижнее Дзюбы и открывается лучше на чужой территории»
Юрий Семин высоко отозвался о Николае Комличенко.
Семин оценил переход форварда из «Ростова» в «Локомотив». Ранее футболист прошел медосмотр, и теперь клубы завершают сделку.
– Во-первых, желаю ему удачи. Во-вторых, он усилит, поможет «Локомотиву». Этот игрок очень результативный, мощный. Он будет большим помощником в атаке. Это серьезный переход.
– «Локомотиву» не хватало такого габаритного форварда после ухода Дзюбы?
– Конечно, не хватало, но Комличенко подвижнее Дзюбы. В штрафной действует интереснее. Он двигается, открывается на чужой территории значительно лучше», – сказал экс-тренер «Локомотива».
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Жаль, начинал перспективно
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