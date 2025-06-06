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Сафонов – капитан сборной России на игру с Нигерией. Комличенко, Глушенков, Батраков выйдут в старте

Сборная России объявила состав на BetBoom товарищеский матч против Нигерии.

Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Матвей Сафонов;

защита: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой;

полузащита: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук.

нападение: Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Николай Комличенко.

С капитанской повязкой на поле выйдет Сафонов.

Товарищеский матч. Россия сыграет с Нигерией. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoДанил Круговой
logoСборная Нигерии по футболу
logoАнтон Миранчук
logoМаксим Осипенко
logoДанил Глебов
logoВиктор Мелехин
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoАндрей Мостовой
logoНиколай Комличенко
logoАлексей Батраков
logoИлья Вахания
logoМатвей Сафонов
logoВалерий Карпин
logoМаксим Глушенков
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