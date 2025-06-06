Сафонов – капитан сборной России на игру с Нигерией. Комличенко, Глушенков, Батраков выйдут в старте
Сборная России объявила состав на BetBoom товарищеский матч против Нигерии.
Главный тренер Валерий Карпин выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Матвей Сафонов;
– защита: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой;
– полузащита: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук.
– нападение: Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Николай Комличенко.
С капитанской повязкой на поле выйдет Сафонов.
Товарищеский матч. Россия сыграет с Нигерией. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости