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«Локо» договорился о продлении контракта с Батраковым до 2029 года. Агент подтвердил

«Локомотив» договорился о продлении контракта с Алексеем Батраковым.

Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

Действующий контракт Батракова с железнодорожниками действует до лета 2027 года. 

«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились – новый контракт до конца сезона-2028/29.

По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», – сказал Кузьмичев.
 
Батраков в сезоне-2024/25 провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
Владимир Кузьмичев
logoЛокомотив
Р-Спорт
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