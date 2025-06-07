«Локо» договорился о продлении контракта с Батраковым до 2029 года. Агент подтвердил
«Локомотив» договорился о продлении контракта с Алексеем Батраковым.
Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Действующий контракт Батракова с железнодорожниками действует до лета 2027 года.
«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились – новый контракт до конца сезона-2028/29.
По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», – сказал Кузьмичев.
Батраков в сезоне-2024/25 провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.
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