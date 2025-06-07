«Локо» договорился о продлении контракта с Батраковым до 2029 года. Агент подтвердил

«Локомотив» договорился о продлении контракта с Алексеем Батраковым.

Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев .

Действующий контракт Батракова с железнодорожниками действует до лета 2027 года.

«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились – новый контракт до конца сезона-2028/29.

По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», – сказал Кузьмичев.



Батраков в сезоне-2024/25 провел за «Локо » 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.