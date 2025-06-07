Агент Батракова опроверг предложение «Спортинга» о трансфере хавбека за 12 млн евро
Агент Алексея Батракова опроверг слухи о предложении «Спортинга».
По данным Sport Baza, пару месяцев назад представители португальского клуба направили в «Локомотив» через одного из посредников предложение о трансфере 19-летнего полузащитника.
Отмечается, что «Спортинг» предложил 12 миллионов евро. Российский клуб заявил, что готов вести разговор, начиная с суммы 20 миллионов евро.
«Это неправда. На агентов «Спортинг» не выходил. Думаю, на клуб тоже», – сказал Владимир Кузьмичев, агент Алексея Батракова.
В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей в Мир РПЛ, забив 14 голов и сделав 7 передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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