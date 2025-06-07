Агент Батракова опроверг предложение «Спортинга» о трансфере хавбека за 12 млн евро

Агент Алексея Батракова опроверг слухи о предложении «Спортинга».

По данным Sport Baza, пару месяцев назад представители португальского клуба направили в «Локомотив » через одного из посредников предложение о трансфере 19-летнего полузащитника.

Отмечается, что «Спортинг » предложил 12 миллионов евро. Российский клуб заявил, что готов вести разговор, начиная с суммы 20 миллионов евро.

«Это неправда. На агентов «Спортинг» не выходил. Думаю, на клуб тоже», – сказал Владимир Кузьмичев , агент Алексея Батракова .

В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей в Мир РПЛ , забив 14 голов и сделав 7 передач.