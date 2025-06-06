Анчелотти о 0:0 с Эквадором: «Бразилия провела хороший матч, но в атаке могла сыграть лучше. На таком поле было нелегко»

Карло Анчелотти оценил гостевую ничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026.

Сборная Бразилии провела первый матч под руководством экс-тренера «Реала».

- Вы ожидали, что у Бразилии будет больше голевых моментов?

– Думаю, условия были трудными, чтобы показать слаженную игру. Думаю, во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. Да, в атаке мы могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор, как и мы, провел хороший матч.

Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко, – сказал тренер сборной Бразилии.