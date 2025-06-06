Анчелотти сжевал 8 жвачек в дебютном матче во главе Бразилии против Эквадора – 5 в первом тайме, 3 во втором

В Бразилии подсчитали количество сжеванных жвачек Карло Анчелотти во время матча.

Сборная Бразилии в гостях сыграла вничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026. Анчелотти провел свой первый матч на посту главного тренера «селесао».

Репортер Карлос Жил сообщил, что за весь матч итальянец сжевал 8 жевательных резинок. В первом тайме журналист насчитал пять жвачек, еще три – во втором.

Бразилия занимает 4-е место в отборочном турнире Южной Америки, набрав 22 очка. 11 июня команда Анчелотти сыграет против Парагвая.

Почему и какую жвачку всегда жует Анчелотти? Даже предлагал ее болельщикам

Анчелотти о 0:0 с Эквадором: «Бразилия провела хороший матч, но в атаке могла сыграть лучше. На таком поле было нелегко»