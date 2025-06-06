Анчелотти сжевал 8 жвачек в дебютном матче во главе Бразилии против Эквадора – 5 в первом тайме, 3 во втором
В Бразилии подсчитали количество сжеванных жвачек Карло Анчелотти во время матча.
Сборная Бразилии в гостях сыграла вничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026. Анчелотти провел свой первый матч на посту главного тренера «селесао».
Репортер Карлос Жил сообщил, что за весь матч итальянец сжевал 8 жевательных резинок. В первом тайме журналист насчитал пять жвачек, еще три – во втором.
Бразилия занимает 4-е место в отборочном турнире Южной Америки, набрав 22 очка. 11 июня команда Анчелотти сыграет против Парагвая.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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